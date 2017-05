EDITORIAL : Au moins indignez-vous !

Antananarivo est tellement crainte par ceux qui sont au pouvoir que ces derniers n’hésitent pas à tout faire pour avoir droit à l’estime de sa population. On se rappelle ainsi ces subventions octroyées aux transporteurs publics pour qu’ils gardent le tarif de leur ticket inchangé, afin d’éviter l’apparition de troubles au sein de la société. Une mesure discriminatoire au plus haut point car elle ne concerne que les quelques coopératives qui exercent dans la capitale et ses environs, et ignore les centaines de coopératives régionales et nationales alors que ces dernières subissent également les conséquences de la hausse des prix du carburant à la pompe. Dernièrement également, la Jirama a provoqué des pluies artificielles étant donné l’insuffisance des ressources hydrauliques alimentant la centrale d’Andekaleka. Là également, des millions et des millions d’Ariary ont été dépensés afin de donner satisfaction aux Tananariviens car il faut savoir qu’Andekaleka fournit de l’électricité uniquement pour la capitale et ses environs. Mais cette fois-ci, la satisfaction de la population de la Ville des mille a occasionné de graves dommages collatéraux car nombre de paysans des zones périphériques ont vu la totalité de leurs cultures anéantie en quelques minutes par la grêle, outre les dégâts sur les infrastructures. En effet, que ce soit du côté d’Ambohimalaza, à l’Est de la capitale, que du côté d’Imerintsiatosika et d’Arivonimamo, à l’Ouest, les grêlons ont ravagé les rizières ainsi que les cultures vivrières, mais également les maisons d’habitation dont nombreux ont été détruits. Et tout cela afin qu’Antananarivo et sa population vivent dans le calme. A cet effet, les néophytes qui nous gouvernent prennent toutes les précautions possibles et sont même prêts à sacrifier les autres populations afin que celle de la capitale bénéficie d’un confort relatif. Il est sans doute vrai que la capitale fait et défait les rois. En d’autres termes, ceux qui sont au pouvoir peuvent y rester tant que la population de la capitale le veut. Pour autant, cette dernière n’a pas fait grand-chose pour mériter cette renommée car il lui a suffi de se faire entendre et de montrer son refus à toute intimidation, de temps en temps. Une manière à la portée de tous, somme toute. Néanmoins, tant pis pour ceux qui se cantonnent à subir. Ils ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes s’ils sont traités comme faisant partie d’une population de basse catégorie. La moindre des choses est qu’ils réagissent sinon ils seront des éternelles victimes.

A bon entendeur !

N. Randria