ABUS DE POUVOIR : Les policiers ne cessent de faire parler d’eux

Les abus de pouvoir, pratiques corruptives, violences… perpétrés par les policiers ne sont pas inconnus de tous, mais les autorités ne prennent aucune mesure concrète. Les faits se sont passés jeudi dernier devant le palais du Sénat à Anosy vers 19h 35. D’après les témoins oculaires, un policier est descendu d’un véhicule 4×4 immatriculé 6626 TAB pour exiger les papiers d’un taxi-be de la ligne F, reliant Anosy et Ambatofotsy, qui s’est arrêté à un endroit interdit. Au total, plus de cinq policiers se trouvaient à bord du tout-terrain, indique-t-on. Le chauffeur du bus a tout de suite obéi aux ordres. Mais étonnamment, le policier ne lui a pas donné de fiche de contravention. Ce dernier est parti en emportant avec lui les papiers du taxi-be et ce, sans préciser où est-ce que le chauffeur pourra les récupérer. Le receveur les a suivis, en vain. «Une situation comme celle-ci m’est déjà arrivée une fois. J’ai fait des va-et-vient dans les locaux du commissariat de Mahamasina. Il m’a fallu deux mois pour récupérer les papiers de mon véhicule et j’ai dû payer 64 000 Ariary », a expliqué le chauffeur, victime de l’abus de pouvoir. Il s’agit, en fait, d’un business juteux pour les agents de circulation. «Souvent, les policiers nous prennent au dépourvu à cet endroit. A notre avis, leur principale préoccupation n’est pas de faire respecter la loi mais de nous racketter. Et ils réclament au moins 20 000 ariary pour une simple contravention» a témoigné un autre chauffeur.

Pas de mesures concrètes

Les agissements des policiers, censés donner l’exemple, sont déplorables mais les ministres de la Sécurité publique qui se sont succédé jusqu’ici n’ont pas pris de mesures concrètes face à cette situation. «Les enquêtes continuent », c’est le même refrain entendu auprès des responsables de la police nationale. En octobre 2016, Tsirava Rabarijaona a été roué de coups par les unités spéciales de la Police à Antanimena pour la pure et simple raison qu’il travaille dans un journal de l’opposition. Pourtant, presque six mois après cette agression, c’est le silence absolu. Par ailleurs, les 42 éléments de la FIP de Mahajanga impliqués dans l’affaire Antsakabary courent toujours et se cachent derrière la protection indéfectible de leurs supérieurs. En fait, les éléments des forces de l’ordre se croient intouchables tant que leurs patrons ferment les yeux sur leurs actes ignobles. Et cette inertie des responsables favorise les dérives et les bévues à répétition commises par les policiers.

J.Harisoa