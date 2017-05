CSM : le sort du procureur de la République divise

Le procureur de la République, Odette Balisama Razafintsoa reste en place mais jusqu’en juin, le temps d’une autre session ordinaire, après le vote divisé des membres du Conseil supérieur de la magistrature hier.

Les bruits ont couru dès le début de la session ordinaire de mercredi dernier à propos de l’affectation du procureur de la République. Et c’ est confirmé hier car les magistrats au sein du CSM ont procédé au vote pour désigner le remplaçant d’Odette Balisama Razafintsoa qui n’aurait pas su montrer coopérative dans l’ affaire Claudine Razaimamonjy.

Sur les 18 membres, 8 ont voté pour et 8 ont voté contre. En effet, le chef de l’Etat et le ministre de la justice n’ont pas participé au vote. Vu que les magistrats n’arrivent pas à se départager, il a été décidé qu’Odette Balisama Razafintsoa reste en place pour les deux prochains mois, soit jusqu’en juin, lors de la prochaine session ordinaire.

Affaire Claudine R.

Selon les informations reçues, celui qui devait remplacer Odette Balisama Razafintsoa n’a pas les qualités requises, notamment le grade nécessaire pour accéder à ce poste. Il ne s’agit en effet que du quatrième substitut du procureur et non moins un proche du pouvoir.

«S’il est promu au poste, les autres substituts devront être affectés», a indiqué une source au courant du dossier. Les débats ont ainsi débuté dès la matinée et le remplacement du procureur semblait être une priorité. Le procureur général de la Cour suprême aurait avancé comme motif que le procureur de la République avait mal géré la crise concernant le dossier Claudine Razaimamonjy. Pour dire que le nouveau procureur à nommer serait capable de cerner l’affaire d’une manière intraitable, selon la volonté du régime.

Cependant, le vote n’a pas abouti à cause du problème de grade. Pendant ce temps, le ministre de la Justice et non moins vice-président du CSM n’a fait qu’écouter les arguments des membres.

Le SMM en sit-in

Au sein du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), ce genre d’agissement pour des motifs infondés dépasse l’entendement. Du coup, les membres envisagent d’organiser un sit-in mardi prochain à partir de 10 h dans toute l’île et devant la Cour suprême, dans le dessein de manifester leur indignation. Notons que les magistrats auprès du SMM avaient déjà dénoncé les intimidations à l’égard de ses membres suite à l’affaire Claudine Razaimamonjy.

Durant cette session ordinaire, le CSM a toutefois procédé à quelques affectations qui n’ont toutefois aucun lien avec l’affaire Razaimamonjy. Une vague d’affectations d’une dizaine de magistrats pourrait être décidée.

Rakoto