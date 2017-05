DEBAT ORGANISE PAR YALI MADAGASCAR : Les dirigeants n’ont pas la culture de la redevabilité

La culture de la redevabilité n’est pas encore ancrée chez les dirigeants, et les citoyens ne s’y intéressent pas. Tel est le grand sujet du débat organisé par l’association Yali Madagascar à la CCIA hier.

«Ce débat est organisé afin de contribuer au développement du pays, en partageant nos connaissances acquises dans le cadre du programme d’initiative pour les jeunes leaders africains, mis en œuvre par les Etats-Unis», a déclaré hier Christian Espérant Tomarielson, le président de l’association. En effet, il s’agit de faire connaitre aux jeunes l’importance de la redevabilité – garante de la bonne gouvernance et du développement- des dirigeants, qu’ils soient élus ou nommés. Des efforts y afférents sont constatés mais il reste beaucoup à faire, indique-t-on. «Aux Etats-Unis, l’Etat de droit est bel et bien effectif aussi bien pour les dirigeants que pour les citoyens. Ce pays peut servir d’exemple pour la Grande île. Concernant les élections, il organise des primaires à tous les niveaux, et il n’existe aucun flou dans le financement des campagnes des candidats», a indiqué le numéro un de l’association. «Le cadre juridique existe et la mise en place d’entités comme le médiateur de la République, qui a pour mission de défendre les droits des usagers des services publics, est louable. Mais malheureusement, les citoyens ne cernent pas encore ce concept car ils sont plus préoccupés par leur quotidien», a-t-il ajouté.

Ineffectivité de la loi

« Le principal outil de redevabilité, c’est la transparence. Le concept n’est pas encore mentionné dans la Constitution qui parle plutôt de responsabilité», a précisé Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, présidente de la Commission nationale des marchés publics, un des panélistes. Donah Andriamahefamparany, un ancien ministre des Mines, ayant abordé les questions pratiques, a relevé les mécanismes institutionnels y afférents. On cite notamment le pouvoir de contrôle du Parlement et le devoir des députés de rendre des comptes aux électeurs. «Certes, le cadre juridique est là, mais les lois sont ineffectives pour un Etat faible, ancienne colonie, comme Madagascar», a-t-il regretté en évoquant les failles. A cela s’ajoute la confusion sur la ligne de démarcation entre la redevabilité en politique et celle en termes de management. « La culture démocratique et républicaine, c’est-à-dire le fait de reconnaître ses erreurs et démissionner quand la situation l’exige, n’est pas encore ancrée chez les dirigeants», a-t-il fustigé. Il y a également les emprises des élites sur les citoyens. « Souvent, les élites politiques sont à la tète d’associations régionales, et ces dernières haussent le ton quand leurs leaders sont poursuivis pour des affaires louches. Ce genre de situation annihile la redevabilité», a-t-il martelé. « Le système de mesures incitatives fait également défaut. En Corée du Sud, les majors de promotion sont privilégiés dans les recrutements d’agents publics. Ici au pays, soit les élites travaillent à l’étranger soit ils sont employés par les instances internationales. D’ailleurs, l’accès à la Fonction publique n’est pas une mince affaire», déplore-t-il. Tout compte fait, la redevabilité reste un travail de longue haleine aussi bien pour les dirigeants que pour les citoyens. Ce qui explique la mauvaise gouvernance qui est actuellement à son summum.

J.Harisoa