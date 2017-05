SMM ET CONTRE-VISITE MEDICALE DE CLAUDINE : La balle est dans le camp de la Chaîne pénale et du Parquet

Le Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) insiste sur l’application de la loi en s’exprimant sur l’admission de l’opératrice économique et conseillère occulte du président de la République, Claudine Razaimamonjy, à l’HJRA après son évacuation à l’étranger. «Les enquêtes concernant l’inculpée devraient se poursuivre. Mais avant tout, la loi devrait être appliquée, la Chaine pénale anti-corruption l’a placée en détention préventive. Le syndicat attend la suite des actions judiciaires y afférentes » a déclaré hier la présidente du SMM en marge de la célébration du 150ème anniversaire des relations d’amitié entre les Etats-Unis et Madagascar, à l’Hôtel de ville. En effet, le syndicat envisage d’adresser des lettres aux autorités concernées afin de les interpeller sur l’affaire Claudine. « Des observateurs se demandent pourquoi l’inculpée est toujours sous soins intensifs à l’hôpital?», a-t-elle ajouté. « Nous exigeons tout simplement l’application de la loi. Mais même si les autorités insistent à dire que ce qu’elles font est conforme à la loi, il appartient à la population d’en juger» a souligné le numéro un du syndicat des magistrats. Par ailleurs, concernant la contre-visite médicale de plus en plus réclamée, d’après ses dires, il est du ressort de la Chaine pénale et du Parquet d’en vérifier l’effectivité et la véracité afin de statuer sur l’état de santé de l’inculpée. « Il ne nous appartient pas de donner des instructions à ces entités» a-t-elle précisé.

Autres dossiers

«Toute évacuation sanitaire qui ne respecte pas la loi est une évasion» a martelé notre interlocutrice, tout en demandant des éclaircissements sur toute complicité dans cette évasion. « La suite à donner à tous les dossiers déjà traités dépend de la Justice. Concernant les autres affaires, aucune information ne peut être communiquée pour l’instant en vertu du secret de l’enquête» a, par contre, indiqué hier le directeur régional du Bianco à Antananarivo, Benjamina Arthur Ratovoson. En tout cas, l’inculpée a pu encore échapper à la Justice…

J.Harisoa