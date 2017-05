Me Olala : « Tout est au rouge à Madagascar »

Me Willy Razafinjatovo dit Olala a été l’invité de l’émission « Ambarao » sur Alliance 92 FM hier. Durant son intervention, Me Olala n’a pas hésité à émettre son avis personnel sur la situation actuelle au pays sans omettre le système judiciaire. « Tout est rouge à Madagascar. Tout n’est pas clair, tout n’est pas clean ». C’est en ces termes qu’il a commencé son intervention. Un constat fait à partir des événements quotidiens renfloués par les actualités marquantes des dernières semaines.

« C’est dans la nuit que nos dirigeants prennent une décision capitale pour la Nation. On vit dans l’opacité, ce qui entraîne la non-gouvernance, la non-assistance au peuple malgache. La puissance publique est mal exploitée, elle est exploitée au profit d’une minorité », a scandé Me Olala.

Me Willy Razafinjatovo pense en effet que les dirigeants ou ses partisans essaient de gouverner d’une « façon obscure sans jamais donner une transparente adéquate au peuple ».

Concernant notre système judiciaire, cet avocat n’a pas ménagé ses mots. « Il y a une mauvaise justice, une malversation. Tout le monde le reconnaît. La situation actuelle vient de la justice. Si la justice est saine, la vie du peuple est saine. Tout devrait passer devant la justice », a-t-il suggéré.

Et une justice saine devrait commencer d’abord par le respect de la loi par tout le monde et l’indépendance de la justice même. Pour Me Willy Razafinjatovo, les dirigeants doivent donner l’exemple.

« Comment pourrait-on prétendre à cette indépendance s’il n’y a pas de séparation de pouvoir entre l’Exécutif et le pouvoir judiciaire »? s’est-il interrogé.

Par cette question, Me Olala a évoqué le cas du Conseil suprême de la Magistrature qui est parrainé en premier lieu par le président de la République.

Recueillis par Nadia