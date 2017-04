Vivo Energy : soutien aux orphelins

Vivo Energy Madagascar, en partenariat avec les étudiants du groupe Espoir de l’Institut national des sciences comptables et de l’administration d’entreprise (Inscae), dans le cadre de son programme «Comportement du Manager», poursuit ses actions sociales envers les enfants défavorisés. Cette fois-ci, le centre «Orphelinat Loharanosoa Toko Telo» d’Anosiavaratra a été l’heureux bénéficiaire. Il a effectivement été doté d’un poulailler qui permettra de créer une activité génératrice de revenus pour le centre et servira par la même occasion à ses besoins alimentaires et à son bon fonctionnement. Un projet qui a été réalisé pour permettre une amélioration des conditions de vie des 150 enfants âgés de 2 à 18 ans du centre, qui sont particulièrement vulnérables et issus de familles défavorisées.

Sera R