Us et coutumes : dormir du sommeil du juste

La légende rapporte que Napoléon ne dormait presque pas, que Staline ne dormait pas, que Mao ne dormait pas : c’est que ces grands hommes consacraient chaque minute de leur vie à la grandeur de leur pays et accessoirement au bien-être de leurs sujets-citoyens. C’est comme chez nous ! Il est vrai que notre grande île et ses dépendances ne forment pas un empire et que nos ennemis sont sans doute plus nombreux à l’intérieur qu’à l’extérieur… Mais nos grands hommes travaillent jour et nuit à remettre notre pays sur les rails du développement, ils n’ont pas le temps de dormir. Et même s’ils veulent se reposer pour être plus efficaces le lendemain matin, ils doivent se faire aider, par quelques somnifères peut-être. Ah, certains trouvent le sommeil ? Sûrement pas du sommeil du juste.