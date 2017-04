Toamasina : du grabuge au sein de la mairie

La gestion de la Commune urbaine de Toamasina se fait dans l’anarchie totale malgré le maintien du maire à son poste. La spoliation des biens de la commune devient une pratique généralisée au sein de cette entité.

La vente de terrains communaux et les litiges fonciers dénoncés par le Conseil municipal sont à l’origine de sa demande de suspension à l’encontre du maire Elysée Ratsiraka. La demande en question a été mise en sourdine après sa forte médiatisation. Les employés de cette commune prennent le relais actuellement pour attribuer des terrains communaux à des particuliers, moyennant des sommes faramineuses, à l’insu du staff du maire. Cette pratique douteuse a été mise à nu par une dame qui a payé la coquette somme de 10 millions d’ariary à un chef de service de la commune et son subordonné pour acquérir un bout de terrain dans la zone du Bazary Be mais n’a pu en prendre possession jusqu’à ce jour. Sans l’avouer, le chef de service incriminé ne nie pas les faits mais dénonce son subordonné qui a fait une survente allant jusqu’au double du prix qu’il a établi.

Des antécédents gênants

Mis au fait de la situation, le maire de Toamasina doit réagir dans les délais les plus brefs pour éviter la complicité dans cette nouvelle affaire. De source auprès du Conseil municipal, le maire et son adjoint ont déjà vendu le terrain communal jouxtant le stationnement de la coopérative Vatsy et démoli les maisons qui y ont été bâties. Les abords de la Cité Béryl rose sont devenus aussi des stationnements de taxis- brousse, sans décision du Conseil municipal qui dénonce dans la même foulée la spoliation du terrain où ont été implantés le bureau du Fisa à Tanambao V et la servitude de passage longeant sa largeur. Le terrain situé en face de l’église Saint-Paul de Mangarivotra a été également cédé mais le nouveau propriétaire n’a pu l’occuper face à l’opposition véhémente des riverains.

Manou