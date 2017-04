« Raha sanatria tsy mihetsika amin’izao ny fitondram-panjakana: mety hihantona ny vola rehetra. Misy ady amin’ny kolikoly ao amin’ny Fifanarahana Cotonou. Tsy hajaina izay nifanarahana.«

Io ny fanehoan-kevitry ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien, nanontaniana an-telefaonina, omaly, momba ny « Raharaha Razaimamonjy Claudine ». Tsy azo atokisana intsony eo amin’ny sehatry ny firenena sy ny sehatra iraisam-pirenena ny mpitondra amin’izany, nefa hanao fifidianana amin’ny herintaona.

Efa mihetsika ny fiombonambe iraisam-pirenena, efa mihetsika ny mpanao politika atsy Maorisy, efa mihetsika isika eto Madagasikara: efa hafa izay zavatra izay, misy fivelarana ara-politika sy diplaomatika. Satria mibaribary be eo: efa nambara hatrany hatramin’izay fa efa mitady olon-kafa ange ny fiombonambe iraisam-pirenena.

Anjaran’ny fitondrana malagasy ny mangataka ny famerenana azy

Ny firenena malagasy no mangataka ny famerenana an-dRazaimamonjy Claudine eto Madagasikara amin’ny Maorisianina, araka ny fanazavany. Ny Maorisianina no mijery raha tokony ho azo averina izy na tsia. Raha misy fifanarahana diplaomatika teo taloha, mamerina azy ny Maorisianina. Raha tsy misy izay fifanarahana izay, miankina amin’ny Maorisianina ny raharaha.

Raha ny marina, tsy fampodiana an-tanindrazana azy fa famerenana tsotra fotsiny no atao aminy: narary no nandehanany any. Ny dikan’izany, miverina izy rehefa vita ny fitsaboana azy. Raha nitsoaka matanjaka izy noho ny antony politika, ohatra, na nangalatra: zavatra hafa izay.

Anjaran’ny fanjakana malagasy ny mangataka ny famerenana azy. Raha tsy mihetsika amin’izany indray ny fanjakana malagasy, fahadisoana bevava: anjaran’ny fiombonambe iraisam-pirenena sy ny vahoaka malagasy no mieritreritra: inona no hatao? « Izaho mino fa mangataka amin’ny fomba miafina ny Malagasy hoe avereno izy aloha », hoy ity mpahay fifandraisana iraisam-pirenena ity.

R. Nd.