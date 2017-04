Madagascar il y a 100 ans : ils se civilisent

Vraiment, ils se civilisent, nos bons Gasy, au point même de causer des inquiétudes et même des embarras.

La semaine dernière, le brigadier comorien «Moulatédé» voit passer dans une rue de Tanambao, où il était de service, un Malgache dont l’allure lui paraît suspecte. Il l’interpelle, le presse de questions, le fouille et le trouve nanti de pièces d’étoffe neuves, enroulées autour du corps. Ce dernier finit par avouer que c’était le produit d’un vol et, espérant sans doute atténuer sa responsabilité, il dénonce ses complices. L’affaire, remise pour instruction au fin limier qu’est M. l’inspecteur Lakermence et menée rondement, a établi que toute une équipe du Batelage du Commerce, composée du patron et de ses employés, se livrait depuis longtemps à l’opération aussi lucrative que peu honorable de dévaliser les colis qui leur étaient confiés. Les perquisitions faites à leurs domiciles particuliers ont établi ces faits, car elles ont été fructueuses.

À l’audience correctionnelle du 11 courant, l’équipe ou plutôt la bande composée de : Tavoay, Manahirana, Botozandry, Botosoa, Pierre, Iasy, Maimainty et Raobelina a été condamnée à un an d’emprisonnement chacun pour vol.

Tout en approuvant cette condamnation, il ne nous aurait pas été désagréable de la voir beaucoup plus sévère, car les vols deviennent de plus en plus nombreux, et pour la plupart restent impunis, faute d’en pouvoir retrouver les auteurs, le Malgache ne possédant ni livret individuel, ni état civil, et par suite changeant de nom plus souvent que de chemise.

Nos permissionnaires

Le Yarra, dernièrement arrivé sur notre rade, a déversé sur nos quais une certaine quantité de permissionnaires, venus du front pour se retremper à l’air natal ; mais surtout, dirait-on, pour nous faire constater les soins de toute nature dont, en France, ils ont été l’objet. Bien portants, gras, frais, élégamment vêtus, leur belle humeur a jeté un peu de gaieté dans nos rues généralement si tristes.

Remarqués entre autres, l’aviateur Jean Martin, Tredez, Lascagne, Désiré, etc. Le Tamatave leur souhaite à tous une bien cordiale bienvenue.

