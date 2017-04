HCDDED : le Conseil d’Etat valide l’élection d’Anaclet Imbiki

Anaclet Imbiki obtient gain de cause. Le Conseil d’Etat a tranché et décidé que son élection par les membres de la Commission nationale indépendante pour les droits de l’homme (CNIDH) au sein du Haut conseil pour la défense de la démocratie et des droits de l’homme (HCDDED) est régulière. Telle est sa réponse à la Primature qui a demandé son avis sur la régularité des élections et un procès-verbal à cet effet a été rédigé par la CNIDH. Le chef de l’Etat devrait ainsi promulguer un décret pour nommer officiellement Anaclet Imbiki membre du HCDDED. Notons qu’un membre du HCDDED devrait également être nommé pour intégrer la Haute cour de Justice (HCJ). C’est d’ailleurs l’une des raisons qui a favorisé la réticence de l’Etat quant à l’élection de l’ancien ministre de la Justice.

T.N