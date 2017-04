Groupe Mahaleo : la tournée nationale bat son plein

Après avoir écumé récemment les scènes de Fianarantsoa et d’Antsirabe, le groupe Mahaleo sera dans la capitale le temps d’un concert qui aura lieu ce 30 avril à Antsahamanitra.

«Fihavanana tsy ravan’ny taona ». Une conviction qui trouve toute sa signification comparée à la longue et brillante carrière du groupe Mahaleo. A l’aube de son demi-siècle, le mythique groupe n’a rien perdu de son aura ni de son influence auprès des mélomanes. Et dire que Dadah et ses compagnons de route sont trois fois plus âgés que la majorité de leur public mais ces artistes tout comme leurs œuvres sont immortels.

La particularité de Mahaleo tient du fait qu’il ne chante pas seulement pour le simple plaisir de l’ouïe mais également et surtout pour entretenir ce lien affectif avec ses inconditionnels admirateurs.

« Quand on chante sur scène, les gens se reconnaissent dans nos chansons et nous vivons avec eux dans la vie quotidienne. Moi, je travaille de très près avec les paysans, mes compères sont médecins, sociologues… et c’est cette réalité qui nous permet collectivement de composer de la musique », argumente Bekoto.

Un moment nostalgique

A chacune de leurs prestations, les interprètes de « Tongava re » jouent à guichets fermés et le prochain rendez-vous qu’ils donnent vers la fin de ce mois-ci ne fera sans doute pas exception à la tradition. Après une longue tournée régionale, Dama, Bekoto, Charles, Dadah et Fafah sont de retour dans la capitale pour partager de nouveau un moment nostalgique au théâtre de verdure.

Joachin Michaël