Gouvernement : Un mini-remaniement a eu lieu ce jour. Ont été nommés Lantoniaina Rasoloelison, ministre de l’Eau, de l’énergie et des Hydrocarbures ; Harry Laurent Rahajason, ministre de la Communication et des relations avec les institutions ; Bary Rafatrolaza, secrétaire d’État à la Coopération et au développement ; et le général Girard Razafindramaitso Randriamahavalisoa, secrétaire d’État à la Gendarmerie.