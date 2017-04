Golf – Mercedes Trophy : Cap sur Franckfurt

Le second tour du tournoi golfique organisé par Socimex, le Merceds Trophy, a pris fin le 16 avril dernier au Foulpointe golf club avec un taux de participation plus élevé par rapport au premier tour. En première série, Ony Marchand a rendu un carnet complet tout comme Michel Morizot et Alain Valcarcel, respectivement vainqueurs en 2e série et 3e série.

Pour rappel, les joueurs qui ont réuni les trois meilleures cartes des deux tours qualificatifs iront à Franckfurt en vue de disputer la manche régionale du 8 au 10 juin avant le derby final à Stuttgart. Michel Morizot a fait coup double en remportant également le concours de putting. Quant à Jean Tojosa Ravelonirina, il a gagné le concours de longest drive. Les deux journées se sont déroulées sous de meilleurs auspices à l’Azura Golf Resort & Spa. Pour rappel, Luc Ratsimbazafy en 1ère série, Valérie Holmes en 2e série et Ramy Rabenja en 3e série se sont démarqués lors du premier tour.

Rojo N.