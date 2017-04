Gare routière d’Andohatapenaka : un exemple réussi du 3P

Contre vents et marées, le ministre auprès de la Présidence chargé des Projets présidentiels, de l’aménagement du Territoire et de l’équipement (M2pate), Narson Rafidimanana, accompagné des hauts responsables de Total Madagascar, ont procédé à la pose de la première pierre de la nouvelle gare routière d’ Andohatapenaka hier.

Ce terrain a fait l’objet d’un litige entre la société Tiko et le M2pate. En effet, l’ancien président Marc Ravalomanana a cédé ce terrain pour les besoins de la Commune urbaine d’ Antananarivo. Interrogé sur cette question, la réponse du premier responsable auprès du M2pate Narson Rafidimanana est assez diplomatique. «Laissons notre orgueil et nos ambitions de côté. Il faut penser aux bénéfices et avantages de la population. Travaillons ensemble pour notre développement». Pour ce qui est du projet, le ministre est ferme. «C’est un concept «smartcity». Ce dont nous pouvons qu’être fiers. J’exhorte tout un chacun à être responsable pour l’entretien de nos infrastructures».

Une gare routière de référence

L’autre conflit oppose la confédération nationale des transports (CNT) aux coopératives. Le vice-président de la CNT, Grégoire Tamboholava, a rassuré l’opinion qu’il s’agit d’un petit malentendu. «Les transporteurs veulent être rassurés sur leur nouveau lieu de travail», a-t-il déclaré.

D’un montant de 6 milliards d’ariary, cette gare routière «fera pâlir les pays voisins car il s’agit d’une infrastructure standard et de référence», a fait savoir le directeur général de Total Madagascar Laurent Stouffe. Selon ses explications, elle desservira les axes RN1, RN4 et RN6. Les travaux seront achevés à la mi-novembre. Cette nouvelle gare routière répond aux normes internationales et une soixante de coopératives d’Ambodivona et du Fasan’ny Karana pourront déménager un mois et demi avant la fin des travaux.

Il s’agit d’un projet innovant avec la première borne pour recharge de voiture électrique. Cette gare routière sera également équipée de panneaux solaires photovoltaïques, avec une alimentation en énergie solaire qui est compétitive et qui répond aux besoins des usagers.

Nadia