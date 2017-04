Foot – Chan : 20 présélectionnés retenus sur la liste

Le dernier match de préparation des Barea locaux a fait l’office de dernière détection d’une vingtaine de présélectionnés, hier, au stade de Mahamasina. Les joueurs de la Cnaps Sport repérés par le staff technique ont également rejoint la meute.

Le staff technique national a dévoilé une liste de 20 présélectionnés à l’issue du dernier match de préparation des Barea locaux, hier, à Mahamasina. Les joueurs de la Cnaps Sport venant tout juste d’intégrer le groupe sont également connus, à l’image de Jean Dieu Donné Randrianasolo dit Leda, de Njiva Rakotoharimalala, de Ando Rakotondrazaka, de Tobisoa Njakanirina ou de Bourahim Jaotombo.

Ils passeront encore une évaluation sous le regard critique du head coach Auguste Raux et de son assistant Aboudou Amada avant d’intégrer l’ossature de l’équipe nationale qui fera face au Malawi les 22 (aller) et 30 avril (retour) prochains. La seconde phase du regroupement a débuté hier et prendra fin le 1er mai au centre technique national de Carion.

Ahmad veut épauler la Somalie

Toujours dans le domaine du football, pour sa première visite en tant que président de la Confédération africaine de football (Caf), Ahmad a débarqué en Somalie lundi dernier et a promis son soutien au football local. Lors d’une cérémonie de bienvenue à l’aéroport de Mogadiscio, le président de la Fédération somalienne de football (SFF), Abdiqani Said Arab, a déclaré que c’est un grand jour pour la Somalie.

Un avis partagé par Ahmad qui a promis de prêter main-forte au football somalien. «La Somalie mérite notre soutien car c’est une partie importante de l’Afrique. J’ai déclaré que nous allons soutenir tous les pays africains, y compris la Somalie. Nous avons beaucoup à faire et il est temps de travailler. Je commence donc officiellement mon travail par la Somalie comme promis», a-t-il affirmé.

Rojo N.

Liste des présélectionnés :

Gardiens de but : Eddit Bastia, Leda.

Défenseurs : François Randrianomenjanahary, Johnny Rafelambolasoa, Yasser Radahy, Ando Rakotondrazaka, Mario Bakary, Rojo Andriamanjato, Tobisoa Njakanirina.

Milieux : Ando Manoelantsoa, Jean Claude Marobe, Dina Razanakoto, Mario Baggio Rakotoarisoa, Arohasina Andrianarimanana, Elefoni.

Attaquants : Jeannot Vombola, Ndrantoharilala Ranaivoson, Njiva Rakotoharimalala, Bourahim Jaotombo, Ardino Raveloarison.