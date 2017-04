Foncier : le statut des géomètres-experts rediscuté

Une modification du cadre réglementaire régissant l’ Ordre des géomètres-experts de Madagascar (OGEM) a été annoncée depuis 2016. L’entité dénonce pourtant des incohérences dans la proposition de loi portant modification du statut de l’OGEM. Un amendement sera proposé à la prochaine session parlementaire.

Les membres de l’OGEM se réunissent ce jour pour adopter une proposition d’amendement de la loi n° 2016-001/PL portant modification de la loi n° 2011-005 qui constitue les principaux textes législatifs et réglementaires régissant l’exercice de la profession des géomètres-experts à Madagascar. «Il existe des incohérences entre ce nouveau texte et les dispositions légales et réglementaires en vigueur», indique l’OGEM dans une note publiée hier. A cet effet, un comité spécial d’élaboration de cette proposition d’amendement a été mise en place. Celui-ci est composé a priori des représentants des membres de l’Ordre mais également d’autres acteurs, notamment des juristes et des économistes dont leur expérience est indispensable pour l’élaboration du texte. La proposition sera ensuite présentée à l’approbation des membres de l’Ordre lors de l’Assemblée générale le 27 avril prochain, avant d’être traduite devant la chambre haute du parlement pour approbation. Notons que le décret d’application de la loi portant statut de l’OGEM est sorti en novembre 2015. Des points de discorde sont survenus après la sortie de ce décret.

150 géomètres assermentés recensés

On recense actuellement 150 géomètres-experts assermentés à Madagascar. 88 exercent en tant que géomètres privés tandis que 62 sont intégrés comme fonctionnaires auprès du service topographique. Par ailleurs, le nombre d’ingénieurs non assermentés est estimé entre 150 à 200. Pour que ces derniers puissent intégrer l’OGEM, ils doivent être titulaires d’un diplôme d’ingéniorat et suivre deux ans de stage pour obtenir un certificat d’aptitude.

Riana R.