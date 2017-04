Festival vues d’Afrique : sept films malgaches au programme

Depuis ces dernières années, de plus en plus d’œuvres cinématographiques réalisées par des cinéastes malgaches sont appréciées à l’étranger. Si l’année dernière, deux films, à savoir « Ady Gasy » de lova Nantenaina et « Madama Esther » de Luck Razanajaona, ont participé au festival du cinéma « Vues d’Afrique », cette année, sept films malgaches sont au programme du festival « Vues d’Afrique », qui se déroule depuis le 14 avril et ce jusqu’au 23 avril au Canada.

La participation des Malgaches à ce festival, qui en est à sa 32e édition, a vivement été encouragée. Ce festival est l’un des tremplins à ne pas rater pour les cinéastes malgaches et même les Africains. L’objectif est de non seulement de leur donner une opportunité de se faire connaître et d’exploiter leurs œuvres à l’étranger, mais surtout de faire découvrir aux Canadiens, les vraies images d’Afrique, sa culture et ses arts. A part les projections des films, des ateliers et conférences se tiennent durant le festival, en collaboration avec plusieurs écoles, pour sensibiliser surtout les enfants à connaître le continent.

Ainsi, des compétitions se feront durant le festival, entre autres l’Afrique connexion ou encore la Fiction internationale. Trois films malgaches sont sélectionnés dans la catégorie Afrique Connexion, puis un autre dans la catégorie Fiction internationale et enfin, trois films sont diffusés dans le programme Afrique Connexion, mais hors compétition.

Holy Danielle

Les films sélectionnés :

– « Longue vie aux morts » de Maminihaina Jean-Aimé Rakotonirina Maminihaina, (Endemika/Sanosi) Sélection Afrique Connexion

– « Njaka Kely » de Michaël Andrianaly, Sélection Afrique Connexion

– « Quatre ans après » de Julie Anne Meville, Sélection Afrique Connexion

– « Nirin » de Josua Hotz Sélection Fiction internationale

– « Rantsana iray » de Hery Andriantsitohaina, Sélection Afrique Connexion, Hors-compétition

– « Selamanana » de Herizo Ramilijaonina Sélection Afrique Connexion, Hors-compétition

-« Tetirano » de Zahir Houssen FIROZA Sélection Afrique Connexion, Hors-compétition