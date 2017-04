Espèces menacées d’extinction : Madagascar a la cinquième place

Par rapport à la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), sortie dernièrement, concernant les espèces menacées, Madagascar se trouve à la cinquième place avec 96 individus, juste derrière l’Australie qui en compte 97 et devance la Colombie qui en dénombre 95.

Dans ce classement, les Etats-Unis sont en tête avec leurs 213 espèces en danger critique. Le bourdon à taches rousses est officiellement placé sur la liste des espèces en danger d’extinction dans ce pays. Le Mexique est en deuxième de la liste avec 193 espèces. Il est suivi par La Tanzanie avec ses 114 espèces. Dans le top 10 de ce classement, les Seychelles et la Chine ferment la marche avec respectivement 80 et 79 espèces.

Au niveau mondial une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes, soit 26 280 espèces effacées de la surface de la planète chaque année.

Top 10 des mammifères

Dans le classement des mammifères en danger de disparition, Madagascar est en deuxième position avec ses 114 espèces menacées. Sur ces 114 espèces figurent 93 lémuriens sur les 105 recensés, dont 24 gravement menacés, 49 menacés, 17 vulnérables et trois près d’être menacés. La chasse, l’accélération de la déforestation, les feux de brousse et la pratique de la culture sur brûlis ont été cités comme faisant partie des causes de la disparition de ces animaux.

Pour les mammifères, l’Indonésie arrive en tête de liste avec ses 184 espèces menacées. Le Mexique est à la troisième place avec ses 101 espèces menacées. L’Inde, le Brésil, La Chine, La Malaisie, La Thaïlande, L’Australie et Le Pérou complètent le top 10 de ce classement.

Sera R