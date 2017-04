En marche avec Emmanuel Macron : « Pour une France nouvelle »

Le compte à rebours commence pour les électeurs français qui iront aux urnes dimanche. Les groupes de soutien fournissent un dernier effort pour faire élire leur candidat. Cela à l’instar du mouvement

« En marche avec Emmanuel Macron », composé de citoyens français résidant à Madagascar depuis quelques années déjà.

« Nous l’avons choisi pour son programme et sa personnalité », a indiqué le délégué de campagne Jean-Hervé Fraslin hier au Café de la gare Soarano. L’objectif étant de « Bâtir une France nouvelle, qui n’est pas fatiguée », a-t-il fait savoir. 11.999 électeurs devront ainsi passer aux urnes dimanche dans tout Madagascar.

17 bureaux de vote sont d’ailleurs prévus dans toute l’île dont 5 dans la capitale auprès du Consulat et au Lycée français Ambatobe et 12 dans les provinces. Une séance d’information et de débat se tiendra demain, toujours au Café de la gare à partir de 19 h 30, organisée par le comité de soutien à Macron et les animateurs.

« Nous voulons surtout persuader les indécis », a fait savoir le délégué de campagne.

Ancien ministre de l’Economie, Emmanuel Macron est un jeune candidat centriste qui, d’après son comité de soutien, possède un programme ambitieux avec des valeurs qui rassemblent. Tous les groupes de citoyens sont ciblés qu’ils soient ouvriers, jeunes ou travailleurs. Plusieurs volets englobent ainsi le programme, dont le social à travers le travail et tout ce qui l’entoure, notamment le chômage et la retraite, la relance économique, l’éducation et surtout le soutien à l’Europe. Une Europe souvent critiquée ces derniers temps.

Tahina Navalona