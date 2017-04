CUA : des dossiers brûlants en attente

Les conseillers municipaux de la CUA ont débuté leur session ordinaire hier à Analakely. Une session qui durera une dizaine de jours. Plusieurs dossiers brûlants attendent les conseillers municipaux, notamment l’affaire Andohatapenaka qui n’est toujours pas résolue, les rapports des comptes de la commune ou encore la manifestation des chauffeurs de taxi. Une fois encore, cette session risque d’être agitée. Dans tous les cas, les conseillers de l’opposition campent sur leurs positions, notamment sur l’affaire Andohatapenaka. Pour eux, tant que le groupe Tiko et la CUA ne présentent aucun document sur ce terrain, ce dernier ne lui appartient pas. Cependant, il n’appartient pas aux conseillers communaux de décider malgré la nouvelle délibération de cette année.

La maire de la capitale Lalao Ravalomanana a procédé à la cérémonie d’ouverture de la session. Plusieurs sujets attendent également la CUA lors de cette session, notamment le rapport d’activité 2016. Parmi les activités réalisées l’année dernière figurent le renforcement de la sécurité avec la police nationale et municipale, la collaboration avec les fokontany et les communes, l’assainissement des quartiers et des marchés.

T.N