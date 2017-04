Coopération économique : Hamada Madi Boléro à la MAE

En visite de travail pour quatre jours au pays, le secrétaire général de la COI, Hamada Madi Boléro, a été reçu par la ministre des Affaires étrangères Béatrice Atallah hier à Anosy. Les questions économiques ont ainsi été soulevées durant les discussions. Le numéro un de la COI a abordé le projet de mise en place de l’Unité en charge de la sécurité alimentaire à Madagascar qui consiste à « Vulgariser les pratiques agroécologiques », d’après le communiqué du ministère reçu hier.

« L’Unité vise à renforcer et redynamiser les services d’appui à travers les réseaux et les pôles de compétence mis en place dans le cadre des projets régionaux, et de soutenir la production des groupements d’agriculteurs et l’installation de nouveaux producteurs », a-t-il fait savoir. Cela, grâce à la vulgarisation, la protection des plantes, l’irrigation, les services de contrôle et la recherche. Les régions Sofia, Vakinankaratra et Menabe ont ainsi été sélectionnées pour leurs potentiels agricoles.

D’autre part, l’opérationnalisation du Centre régional de fusion d’informations maritimes (Crefim) sera discutée lors d’une prochaine séance d’information avec les partenaires techniques et financiers. Notons que l’Union européenne a accordé 3 millions d’euros pour Madagascar et les Seychelles.

Recueillis par T.N