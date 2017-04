Consommation : hausse des importations de riz

Madagascar a doublé le volume d’importation en riz pour les deux premiers mois de l’année. Le prix sur les marchés tend toutefois à rester à un niveau assez élevé.

Les importations de riz cumulées janvier-février 2017 ont été de 41.762 tonnes contre 24.000 tonnes pour la même période de l’année dernière, soit presque le double de ce que Madagascar a importé en 2016 entre janvier et février. C’est ce que rapporte l’Observatoire du riz (ODR) dans le 65e numéro du bimestriel «l’HoRIZon». Selon les précisions de l’observatoire, cette augmentation du volume d’importation est attribuable au gap à combler pour pallier aux éventuelles pénuries et désordre du marché local de riz, alors que la campagne rizicole n’est pas encore achevée cette année.

En 2016, en se référant aux statistiques de la direction générale des Douanes, Madagascar a importé 197.722 tonnes de riz, une baisse de 28%, soit 77.000 tonnes par rapport à l’année 2015 d’une part et la plus basse en termes d’importation sur les quatre dernières années d’autre part.

Mesures anti-spéculation

Le début d’année était en tout cas une période difficile pour la filière riz étant donné le manque d’approvisionnement. Une situation qui avait même entraîné une psychose au niveau des consommateurs jusqu’au point d’accélérer et de faire perdurer la hausse des prix. En effet, vers la seconde quinzaine du mois de janvier, le kilo du riz frôlait la barre des 2.000 ariary dans les marchés de la Capitale.

Pour l’ODR, plusieurs raisons pouvaient expliquer la situation, entre autres l’annonce d’une probable perte de production rizicole cette année en raison de l’insuffisance pluviométrique dans certains bassins de production majeurs pour la campagne en cours ainsi que la spéculation et rétention de stock constaté dès mi-janvier. Néanmoins, les responsables étatiques concernés ont pris l’initiative de réunir les principaux importateurs pour déclencher une opération d’importation afin de combler un gap estimé à 40.000 tonnes.

L’administration a voulu ainsi faire sienne la maîtrise des prix sur les marchés en surveillant les stocks des grossistes, à prendre des mesures strictes allant même jusqu’à des sanctions à l’endroit des spéculateurs.

Malgré l’approche de la grande moisson ou encore l’annonce de l’augmentation du volume d’importation, les prix sur les étals ne cessent d’augmenter, essentiellement pour le riz makalioka. Le prix de ce riz atteint actuellement 2.400 ariary le kilo et le kapoaka coûte plus de 500 ariary et le sac de 50 kg s’achète à plus de 100.000 ariary. Le kilo du «vary gasy» ne descend pas non plus à moins de 2.000 ariary. Selon les grossistes, le makalioka se fait de plus en plus rare sur le marché et c’est pour cette raison que son prix ne cesse de grimper. Il faudra toutefois attendre quelques semaines pour que le riz de la grande moisson approvisionne les marchés.

Arh.