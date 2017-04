Concours Unicef : quand les enfants dessinent la nature

L’environnement ainsi que sa protection ont primé dans les dessins des élèves de 6 à 12 ans au concours « Je dessine mon espoir ».

Dans le cadre du 70e anniversaire de l’Unicef, un concours national de dessin intitulé «Je dessine mon espoir» a été organisé conjointement par cette organisation onusienne et le ministère de l’Education nationale (Men). Le concours en question a été dédié aux élèves de 6 à 12 ans, divisés en deux catégories, sur tout le territoire national. Les participants ont eu à soumettre des dessins sur leur espoir dans l’avenir. En général, la plupart des dessins reçus ont mis en exergue l’environnement ainsi que sa protection. «Nous avons pu remarquer que les aspirations de ces jeunes concernent toujours l’environnement, notamment sa dégradation actuelle à Madagascar, donc de le protéger, ce qui nous a beaucoup touchés», a indiqué le chef média et responsable des relations extérieures de l’Unicef à Madagascar, Matthew Conway.

La possibilité de poursuivre les études pour devenir plus tard des infirmiers ou des médecins et par conséquent avoir accès à des soins de qualité, ou bien enseignants ou entrepreneurs, compte parmi les aspirations des jeunes qui ont participé à ce concours.

Six lauréats primés

Lors de ce concours, les gagnants de la catégorie de 6 à 8 ans sont des enfants issus des régions Haute Matsiatra, Bongolava et Vatovavy Fitovinany. Ceux de la catégorie de 9 à 12 ans viennent des régions Sava, Boeny et Alaotra Mangoro. Six lauréats ont donc été primés. Il s’agit de Ny Aina Andriantsafidy de la Haute Matsiatra, Aina Erica Anjaramampionona du Bongolava et de Fanomezantsoa du Vatovavy Fitovinany dans la première catégorie. Roby Kwan Kaylie de la Sava, Prospere Van’Ark Andriniaina du Boeny et Mamisoa Sarobidy Rasolofoniaina de l’Alaotra Mangoro pour la deuxième. Ils ont reçu des tablettes interactives qui les aideront à développer leurs capacités intellectuelles et leur serviront également de gadgets de divertissement. Quant aux deux meilleurs dessins par région et par catégorie, leurs créateurs auront chacun des goodies pour les féliciter de leur participation active.

A noter que plus de 30 000 dessins ont été reçus à ce concours.

Sera R