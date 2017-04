Chronique : il nous reste quelques tours dans le sac

Le francophone qui découvre notre grande et belle île se réjouit souvent de pouvoir comprendre l’autochtone sans trop de mal. Ne croyez pas qu’il ait bénéficié de cours intensifs de malgache avant son départ. Le francophone a tout simplement la chance de découvrir un pays francophone, c’est-à-dire un pays où le français est une des deux langues officielles, trois certains jours. Il peut donc communiquer dans sa langue pour essayer de comprendre les Malgaches.

Pour autant, parler français ne donne pas l’autorisation de lire dans l’esprit des Malgaches comme dans un livre ouvert. Il nous reste quelques tours dans le sac de la Malgachie pour défendre la citadelle.

L’autochtone se gardera bien d‘ouvrir les portes de

sa langue au francophone : «Pourquoi voulez-vous parler malgache quand vous nous offrez le plaisir de parler français ?». Si le francophone persiste dans sa démarche, on l’informe que le malgache est une langue bien difficile et qu’il est plus sage de renoncer.

Pour atténuer la déception, une stratégie a montré son efficacité. Eprouvée de longue date, elle fonctionne toujours très bien. Il s’agit de céder quelques mots trompe-l’œil qui donneront l’illusion au vahiny qu’il crée du lien avec le tompontany.

Le premier de la liste a voyagé au-delà des mers, il est connu jusque dans les guides touristiques. C’est le mythique «moramora» qui fleure la douceur de vivre et de l’indolence du bon vieux temps des colonies. Mais alors, comment comprendre le marchand qui assure avec force gestes en présentant ses fruits et ses légumes « : «ataoko mora !» ? L’explication de l’autochtone expert en traduction sera suffisamment imprécise pour que le francophone capitule et opte sagement pour les étals des grandes surfaces.

Ami lecteur, si vous souhaitez connaître la suite de la liste, il vous faudra forcer les portes de la citadelle. Boni korazy !

Kemba Ranavela