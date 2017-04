Boeny : amélioration de l’exportation du miel

La Boeny est en train de devenir une région pilote en production mellifère après avoir bénéficié de l’appui technique du Programme germano-malgache pour l’environnement (PGM-E) depuis 2013.

Les acteurs de la filière miel de la région Boeny prévoient une exportation de l’ordre d’ une centaine de tonnes pour la période 2017-2021. Le chef de région Saïd Ahamad Jaffar a révélé, à l’occasion d’un récent atelier entre les partenaires techniques et financiers, la plateforme miel du Boeny, les apiculteurs et les vendeurs ainsi que les opérateurs, que la labellisation du produit et son accès au marché international constituent l’objectif principal de l’administration.

Outre la mise en place de nouvelles stratégies adaptées à la capacité des acteurs, la maladie des abeilles et la lutte contre la protection de l’environnement sont à l’ordre du jour de la filière dans la Boeny actuellement.

