Arondihy : tout sur la sixième édition

Pour la préparation de la prochaine édition du festival de danse pluridisciplinaire Arondihy, Lamako Events a organisé deux ateliers différents depuis le début de cette année. Le premier s’est tenu au mois de février et le second au début de ce mois. « Nous sommes donc prêts à attaquer la sixième édition du festival qui débutera le 29 avril à l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) Andavamamba », a précisé Fanou Raveloarison, le premier responsable de Lamako Events.

Notons que l’objectif est non seulement de promouvoir la danse en général mais aussi de présenter au grand public la diversité culturelle de notre pays. Durant les ateliers, le groupe Soameva a dévoilé la danse traditionnelle Sakalava et le groupe Sarandra Beloba a présenté la danse et les traditions venues d’Antanosy.

Cette année, Arondihy se déroulera dans plusieurs sites de la capitale. L’inauguration se fera le 28 avril au Cercle germano-malgache (CGM) Analakely. Le lendemain, Lamako Events propose un grand flash mob qui se fera devant le stade Mahamasina, à l’occasion de la Journée mondiale de la danse. Le soir, deux groupes animeront la salle extérieure à l’Alliance française d’Antananarivo (AFT), à savoir la troupe Sahy de Toamasina et la compagnie Moustik d’Antananarivo. La journée sera clôturée par la pièce « Daholobe ». Un autre spectacle se déroulera, le 30 avril prochain, à la Tranompokonolona Analakely.

Holy Danielle