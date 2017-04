Appui aux PME : lancement du programme Emprete

En appui aux Petites et moyennes entreprises (PME) qui représentent plus de 80% du tissu économique à Madagascar, le programme Empretec sera lancé cette année. Il s’agit d’un programme de renforcement de capacité entrepreneuriale portant sur la formation de formateurs, l’accompagnement de porteurs de projets, l’appui pour l’élaboration d’une stratégie d’entrepreneuriat…

Un partenariat avec l’île Maurice est en vue actuellement pout la mise en œuvre de ce projet. Une rencontre a eu lieu entre le Secrétaire général du ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé, Clermont Ratombozafy et le Président directeur général de l’Empretec Mauritius, Sanjay G. Mungur en mars dernier. Ce partenariat porte essentiellement sur le partage d’expérience en matière de création de la structure et la concrétisation des projets en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat.

L’Empretec est en effet un programme de renforcement des capacités intégrées de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced). Son objectif est de promouvoir la création de structures durables de soutien permettant d’appuyer les entrepreneurs potentiels dans la création des PME innovantes et compétitives à l’échelle internationale. Le document de projet de ce programme a été finalisé en 2015 à Madagascar. Son lancement a été prévu l’an dernier, mais faute de financement, le projet est resté en stand- by.

Riana R.