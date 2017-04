Ampefiloha : inauguration de la place du LCI

En prélude à la tenue du troisième congrès du Lions clubs international (LCI), les membres du district 403 B2 ont procédé, hier, à l’inauguration de la place du LCI, située dans le jardin entre l’immeuble Fiaro et celui des Assureurs à Ampefiloha. Un grand défilé a précédé l’inauguration, allant de l’Instat Anosy à Ampefiloha et ayant vu les trois cents délégués congressistes issus de cinq pays. A savoir, Madagascar, Mayotte, La Réunion, Comores et Djibouti.

Après l’ouverture officielle du troisième congrès et les allocutions y afférentes, les présidents ont procédé aux rapports d’activités de leurs régions respectives. La journée d’hier a été clôturée par une conférence suivie d’un débat et ayant eu pour thème «Comment améliorer la satisfaction des membres pour les garder dans les Clubs».

Célébration du centenaire

Ce troisième congrès coïncide avec le centenaire du LCI dont le thème est axé sur «Le lionisme de demain pour les futures générations». Dans leur programme d’aujourd’hui, les congressistes auront donc à parler de la célébration de ce centenaire et du 60e anniversaire du Lionisme dans l’océan Indien.

Une conférence sur un sujet d’ordre général, portant sur le thème «La préservation de l’environnement par l’utilisation de l’énergie verte» clôturera la journée. Elle sera animée par Christian Andriamanantseheno, le directeur du projet EcoDiana qui est financé par GIZ.

