Us et coutumes : jours de fêtes

Ah les jours fériés… Les jours de fêtes… On est tous d’accord : une fête, ça s’arrose : la veille de la fête, pendant la fête et le lendemain de la fête. On en oublierait presque l’origine religieuse de ces journées chômées où on s’autorise à boire plus que de raison. Pour que l’ambiance soit plus festive encore, rien ne vaut une animation musicale au rythme tropical. Qui dit mieux pour évacuer le trop plein d’alcool ? Voilà, tous les ingrédients sont rassemblés pour une belle journée de fête ! Et pour finir, on se dégourdit les jambes dans une bonne petite rixe, il paraît que ça remet les idées en place.