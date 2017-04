Riso Lalason : pour la sensibilisation des jeunes à la lecture

L’écrivain Riso Lalason présentera son prochain roman intitulé «Tapak’ ahitra», lors de la Foire du livre qui aura lieu du 24

au 28 avril prochain à l’esplanade Antaninarenina. Parlant du problème sur le mariage précoce au pays, l’artiste se dit motivé d’écrire des thèmes qui sensibilisent les jeunes à lire.

Le livre «Tapak’ahitra» de Riso Lalason, de son vrai nom Rakotomalalason, est l’une des œuvres primées lors du concours littéraire, organisé par Synergie nationale des auteurs, éditeurs et libraires (Synael), durant le Sommet de la Francophonie, l’année dernière. Une édition limitée a déjà été produite, au mois de mars de cette année, à l’occasion du Salon du livre qui s’est tenu à l’Alliance française de Mahajanga. «Les jeunes semblent être touchés par le sujet et les arguments que j’ai utilisés», a-t-il annoncé.

Un livre sur le mariage précoce

Au fait, le livre parle des problèmes que peut engendrer le mariage précoce, entre autres la grossesse précoce, la fistule, le mariage forcé, ou encore le «Tsenan’ ampela »… Tapak’ahitra est une allégorie de la vie des personnes qui n’ont pas de but précis, chavirées par les vents qui les emmènent dans cette situation compliquée. Selon l’artiste, des étrangers l’ont même acheté pour en faire cadeau à des familles malgaches qui rencontrent ce genre de problème. «Ceci est mon premier roman, écrit en version malgache, et même malgré le temps de préparation limité, imposé par le concours, j’ai été assez inspiré. En effet, écrire un livre sur les jeunes me motive. Mon objectif est de les sensibiliser à la lecture», a-t-il continué.

Un écrivain passionné

Riso Lalason est un écrivain talentueux qui a déjà été primé plusieurs fois. En 1996, il a gagné le premier prix d’un concours sur des textes courants pour les enfants. En 1997, il a sorti son premier livre, un recueil de poèmes intitulé «Lokon’ny fitia», qui a connu un succès auprès des lecteurs romantiques. En 2007, un de ses poèmes a été élu le meilleur, parmi plus de 7 000 autres œuvres, lors d’un concours dénommé «Teraka Rainizafimanga». Et cette année, il présentera officiellement son premier roman «Tapak’ahitra» durant la Foire du livre, organisée par l’AEDim. «Par ailleurs, je projette de rééditer mon premier livre «Lokon’ny fitia» cette année», a-t-il conclu.

Holy Danielle