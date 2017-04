Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy mitory fahendrena hatrany no sady tsy voatery ho fanafody ny fanaovana kiantrano an-trano

Tsy mandefitra ny lalàna amin’ny korontana eo amin’ny lamina mipetraka sy eo amin’ny filaminana anivon’ny fiarahamonina vokatry ny fihetsik’olona na tokana na maro, raha toa ka tandrin’ny mpitandro filaminana ny fisehon’ny korontana. Naman’ny heloka ny fanaovana ady saritaka an-dalambe, indrindra moa fa raha miampy fandratrana. Mainka henjana kokoa izany raha tranga noho ny fanoherana mpitandro filaminana eo am-panatanterahana ny andraikiny. Loza fa samy mpitandro filaminana no nifanandrina teny an-dalambe imasom-bahoaka tany Toamasina. Polisy andaniny, zandary ankilany. Raikitra ny sakoroka, ny vahoaka mpitazana. Tonga hatramin’ny fifampisintonana fitaovam-piadiana mahery vaika. Izany hoe tena mahery vaika ny fifandonan’ny maherisetra sy ny manana fahasahiana. Kely foana dia nivadika biby ny raharaha. Soa ihany fa samy tonga am-pahendrena ny lehibe roa tonta nampisaraka ny mpitolona. Aiza ka mpitandro filaminana indray no mitarika korontana ! Vita teo iny nisy fifanamboarana ka tsy hisy arakaraka. Raha tena zohina anefa dia tsy fanomezana hasina ny lalàna izany. Teo ny korontana ankalamanjana, teo ny fikasihana tànana, teo ny fanoherana mpitandro filaminana. Any amin’ny Fampanoavana eny amin’ny Fitsarana no manapaka. Na raharaha mendrika ampakarina na tsia izany tranga izany. Tsy ny filaminana ihany anefa no tandrovan’ny zandary sy polisy fa anjarany ihany koa ny fiarovana ny lalàna, ary adidiny ny manenjika sy manadihady mikasika ny fandikana lalàna izay miseho mba ampakarany ny raharaha any amin’ny fitsarana.

Raha mahita an’izao ny olona, lasa saina ihany. Na tsy mitovy aza ny loza ateraky ny fanaovana kiantrano an-trano sy ny fitsaram-bahoaka ankalamanjana dia mifandray tendro ihany mikasika ny fanitsahana ny lalàna sy ny fandinganana ny fitsarana. Manalavitra hatrany izany tany tan-dalàna izany raha lanja tsy mitovy ny fampiharana ny lalàna ka ireo mpitahy sy mpiambina ny fanajana lalàna indray no mampiseho fandeferana amin’ny hetsik’ireo izay mety solafaka amin’ny tsy fanajan-dalàna.

Léo Raz