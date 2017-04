Procès contre des investisseurs : Modus operandi presque systématique

Des investisseurs étrangers sont de plus en plus la cible de plaintes en justice. Les procès les concernant se sont considérablement multipliés ces dernières années. Parmi ces innombrables procès, l’on compte ceux d’employés mis en chômage technique, une mesure pourtant préalablement avalisée par l’inspection du travail.

La compagnie Ambatovy en particulier figure parmi ces nombreux investisseurs, sujets à des procès dont les verdicts sont le plus souvent jugés contradictoires. La dernière affaire en date étant celle d’un employé expatrié.

Pour rappel, la société Ambatovy avait remercié un employé expatrié l’année dernière en raison d’une restructuration organisationnelle. Ayant porté plainte, l’employé en question a obtenu gain de cause auprès du tribunal qui s’est prononcé contre la société en parlant de «licenciement abusif» et en la condamnant à verser au plaignant des dommages et intérêts exorbitants. Un verdict consternant lorsqu’on sait que les salariés expatriés ne sont pas concernés par le code du travail en vigueur dans le pays et ne peuvent s’en prévaloir. La compagnie opère effectivement sous le régime de la loi sur les grands investissements miniers (LGIM).

Il s’avère inexplicable, dans la plupart des cas, que des verdicts entrant en contradiction avec les lois existantes puissent être rendus. Et voilà également que le jeu trouble d’un syndicat vient de jeter de l’huile sur le feu.

Haja R.