MPDTN : 25 nouveaux inspecteurs promus

Le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana et le ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique (MPDTN), Neypatraiky A. Rakotomamonjy, ont présidé la sortie de la nouvelle promotion «Iray» de 25 inspecteurs de la poste à l’Imatep vendredi dernier. «La Paositra Malagasy est une valeur forte et historique du pays. Si auparavant, les locaux de cette institution publique ont perdu de leur valeur, dorénavant, les actions menées pour la rénovation des bureaux postaux en bureaux de poste modernes, tout comme l’extension de ses activités contribuent à faire de la Poste une institution de référence», a indiqué le ministre durant son allocution. «La Poste fait partie d’une dynamique économique non négligeable et contribue à être un levier de développement du Pays de par ses services et son important réseau», a souligné le chef du gouvernement. Ces 10 femmes et 15 hommes auront ainsi une mission commune, être «Intègre et fier de représenter les couleurs d’un établissement public».

T.N