Judo : 200 écoles à couvrir avant 2020

Art nippon le plus pratiqué dans le monde, le judo ne cesse de connaître une grande consécration dans la Grande île. 50 établissements scolaires ont adhéré au projet Judo in school depuis son lancement il y a de cela 2 ans. La route est encore longue car l’objectif est d’atteindre 200 écoles avant 2020. Dans ce sens, le ministère de l’Education nationale (Men) et la Fédération malgache de judo (FMJ) en présence du président de la Fédération internationale (FIJ), Marius Vizer, ont signé une convention de partenariat y afférente, hier, à Anosy en vue d’intégrer la discipline dans le programme scolaire.

«Les pionniers du judo estiment que c’est une activité véhiculant des messages à visée éducative pour l’épanouissement personnel des enfants tant sur le plan physique que sur le plan psychologique», a déclaré le président de la FMJ, Siteny Randrianasoloniaiko. Pour sa part, Marius Vizer a renchéri que le judo est une source d’inspiration pour les tout-petits.

«Cet art enseigne notamment le respect, l’amitié et la maîtrise de soi. La fédération prendra en charge les éducateurs au sein des écoles pendant un an et ce sera au tour des autorités locales de prendre le relais», a-t-il indiqué. L’on sait qu’une initiation au judo sera organisée dans quatre ou cinq centres. Notons que la FMJ est la sixième fédération à avoir signé une convention de partenariat avec le Men après celles de l’athlétisme, du basketball, du football, du tennis et du rugby.

Rojo N.