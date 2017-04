HTN : adoption du «Climate smart agriculture»

Dans les Hautes terres du Nord (HTN), les communautés locales demeurent fortement tributaires de l’agriculture. Par ailleurs, l’agriculture traditionnelle, basée sur une exploitation pluviale est très dépendante du climat, ce qui laisse les paysans à la merci de tout bouleversement climatique.

Pour préparer les communautés à s’adapter aux conséquences du changement climatique, WWF s’attelle à vulgariser l’esprit d’une exploitation résiliente du sol et encourage les populations à adopter le «climate smart agriculture». En effet, la perte de terres fertiles, la déforestation et la raréfaction des ressources en eau sont de plus en plus visibles, à cause des pratiques agricoles nuisibles et d’une mauvaise exploitation du sol.

Ainsi, des plans quinquennaux de gestion collectifs sont élaborés pour la protection de quelque 50 000 ha de forêts sur le versant Est des Hautes Terres du Nord. Le plan intègre les compensations au renoncement à la surexploitation des ressources forestières, qui bénéficieront à au moins 30% des populations les plus vulnérables.

Plusieurs formations en gestion des ressources naturelles et des sessions d’apprentissage de nouvelles techniques agricoles sont ainsi octroyées aux coopératives villageoises, ainsi qu’aux gestionnaires locaux des forêts et à l’administration communale.

Arh.