Filière or : la stratégie de gouvernance discutée

La gouvernance de la filière or à Madagascar fera l’objet d’un atelier national organisé les 20 et 21 avril prochains à Antananarivo. Cette rencontre entre dans la formalisation du secteur aurifère dans le pays, dominé depuis des années par les exploitations illicites et des phénomènes de ruées.

La filière or à Madagascar est encore fortement caractérisée par les activités informelles. Force est de constater que de nombreux éléments ne sont pas encore maîtrisés dans ce secteur en dépit des actions menées pour sa formalisation. Tous les acteurs et parties prenantes dans ce secteur se réuniront à Antananarivo les 20 et 21 avril prochains pour définir de la stratégie de gouvernance de la filière à Madagascar à travers «Une démarche inclusive et participative», d’après l’Agence nationale de l’or (Anor).

En effet, sous l’égide du ministère auprès de la Présidence chargé des mines et du pétrole, cette agence a été mise en place en 2015 pour régulariser le secteur. Depuis, des campagnes de sensibilisation ont été menées auprès des acteurs dans les Collectivités territoriales décentralisées (CTD).

Retombées tangibles

Ce programme de formalisation concerne également la gestion des activités d’orpaillage et de collecte d’or et aussi la mise en place de dispositifs juridiques et organisationnels pour l’harmonisation de la commercialisation de l’or. A ce sujet, l’Anor de préciser que, «La formalisation des orpailleurs et des collecteurs est une des étapes à passer pour assurer des retombées tangibles pour l’Etat, les collectivités et la population. Cet objectif ne peut être atteint sans la maîtrise de la traçabilité de l’or, depuis l’extraction jusqu’à l’exportation».

Pour rappel, ce secteur a été de nouveau libéralisé en 2015, après la levée du monopole de la Banque centrale de Madagascar (BCM) sur la commercialisation et l’exportation d’or. Depuis, l’Etat compte régulariser la filière à travers ces différents programmes lancés ces deux dernières années. L’atelier de deux jours organisé à Antananarivo verra la participation de plusieurs départements ministériels, d’autres entités étatiques, notamment la BCM et quelques communes à forte activité aurifère, des opérateurs, des membres de la société civile, ainsi que quelques ONG.

Riana R.