Exploitation illicite des forets d’Atsinanana : 200 millions USD de perte pour Madagascar

La capture illégale d’espèces endémiques pour le commerce international menace l’intégrité de certaines zones et des espèces rares les plus emblématiques du monde.

«Il s’agit notamment du site du patrimoine mondial des forêts humides de l’Atsinanana à Madagascar, menacé par le commerce du bois de rose et du palissandre», selon le WWF, dans son nouveau rapport international qu’il va lancer à l’occasion de la Journée du patrimoine mondial 2017.

Ce nouveau rapport comprend un cas détaillé d’étude sur les forêts humides de l’Atsinanana qui décrit comment on a alimenté la demande illicite de palissandre en Chine. Un commerce illégal qui a coûté jusqu’à 200 millions de dollars de perte de revenus pour Madagascar en deux ans. Selon toujours ce rapport, les taux d’exploitation illégale du palissandre sont estimés entre 200 et 300 m3 par jour dans les parcs nationaux de Masoala et Marojejy. Cela, malgré l’interdiction totale de la CITES sur les exportations de bois de rose de Madagascar en 2013. Il convient de noter que l’exploitation forestière illégale de bois de rose et de palissandre a mené à l’inscription du site de l’Atsinanana sur la liste du patrimoine mondial en péril depuis 2010.

Le trafic illégal de la faune se produit actuellement dans près de 30% des zones les plus protégées du monde, dont les forêts humides de l’Atsinanana. Cette exploitation forestière illégale a indirectement mis en danger d’autres espèces en supprimant leur habitat, donnant ainsi libre accès aux braconniers. «A Madagascar, plus de 90% de toutes les espèces de lémuriens sont maintenant en voie d’extinction en raison de la perte de leur habitat», selon ce nouveau rapport de WWF qui sollicite des mesures supplémentaires et immédiates pour mettre un terme à la tendance inquiétante du ce trafic illicite.

«Le WWF est très préoccupé par les impacts négatifs de cette exploitation illicite de la biodiversité unique de Madagascar», a déclaré la directrice du WWF Madagascar, Nanie Ratsifandrihamanana, dans ce rapport.

Recueillis par Sera R