End of the weak : c’est parti pour la 2e édition

Fort du succès de la saison précédente, le concours d’improvisation Hip Hop «End of the weak» (EOW) rempile cette année pour sa deuxième édition pour dénicher son champion qui va représenter Madagascar à la compétition internationale, en République tchèque le 28 octobre prochain.

Un tremplin hip hop d’envergure mondiale, End Of the Weak est de retour dans la capitale pour un «Open mic» qualificatif avant de sillonner les régions. A l’initiative du label Kolontsaina mainty, «End of the weak», qui se traduit librement par «Fin des faibles», est un concours d’ improvisation Hip Hop qui s’ articule autour de cinq épreuves, à savoir le texte libre, l’a capella, l’improvisation (Freestyle bag), le MC versus dj et le free-style en équipe (Cypha skills). «Force est de constater qu’il y a très peu, sinon pas du tout, de plateforme pour la diffusion de la culture Hip hop à Madagascar. Quand bien même, un vent de changement a soufflé avec la participation de la Grande île à ce concours d’envergure », a fait savoir Mister T. La première session de «After alahady» a ouvert le bal au début du mois en cours. S’ensuivront du 30 avril au 27 août prochain les présélections et les épreuves éliminatoires.

A rappeler que Steve Andriamasy, plus connu sous le nom d’Epistolier, a remporté haut la main la finale nationale de la 1ère saison de ce concours et a terminé à la 6e place dans la compétition internationale, en Suisse.

Joachin Michaël