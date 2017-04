Commune de Mahitsy : le tourisme débute

Les sites touristiques de la périphérie d’Antananarivo s’élargissent vers de nouvelles destinations. Les promeneurs de la capitale ont essayé de nouvelles directions lors du week-end pascal en priorisant les sites situés sur la RN4. Ceux d’Andranovelona et d’Anosivola, dans la Commune rurale de Mahitsy ont ainsi été assaillis par les excursionnistes qui ont promis d’y revenir à cause de l’originalité des lieux et de leur valeur culturelle. Afin de promouvoir cette destination, les autorités locales entendent y organiser diverses activités.

