Chronique : quand je serai grand, je serai gardien

Depuis le début de ce siècle, on aime ironiser sur les destinées exceptionnelles qui propulsent les humbles laitiers ou les très jeunes disc-jockeys aux plus hautes fonctions de l’Etat. Le modèle a été observé, abondamment commenté avant d’être perverti. Les héros de notre tragicomédie, pionniers d’un nouveau genre, ont fait le nid de prédateurs qui n’hésitent pas à infléchir le cours de leur destin par quelque moyen que ce soit.

On nous croyait fatalistes, on découvre qu’il y a, au pays du vintana et du lahatra, des individus auprès desquels laitiers et disc-jockeys font figure de gentils amateurs. Ces prédateurs au destin exceptionnel ne font pas la règle. La règle, ce serait plutôt le destin de G. a dix ans, il est en T2 et estime qu’il a suffisamment fréquenté l’école. Il connaît l’exercice « diviser par » et peut répondre aux questions de la maîtresse en malgache parce qu’il sait lire et écrire en malgache. Vous êtes perplexe ? G. vous explique qu’à l’école on apprend le malgache officiel et qu’il fait donc partie de ceux qui peuvent s’exprimer dans cette langue qui n’est pas tout à fait la sienne. C’est un sujet de fierté pour G. et pour ses proches. A dix ans, il fait office de guide et de traducteur pour les cousins et cousines timorés qui découvrent le monde hors de leur village, à deux jours de marche de l’école de G.

Son destin, G. le connaît et en parle avec sérénité. Il sera gardien, comme son père et son frère. Sa sœur est femme de ménage chez un vazaha parce qu’en plus du malgache officiel, elle parle aussi le français. G. n’a pas envie d’apprendre le français. Pour quoi faire ? Sa sœur peut lui expliquer ce dont il a besoin.

Est-ce que G. a entendu parler du destin exceptionnel du laitier et du disc-jockey ? Non, pourquoi ? G. écoute la musique à la radio et ne boit pas de lait.

Kemba Ranavela