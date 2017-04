Certificat de reconnaissance à Ronald Tanner

Une remise de certificat de reconnaissance a été effectuée, hier, au couple Ronald Tanner de l’Eglise de Jésus-Christ du Saint du dernier Jour par le ministère de la Santé publique, grâce à ses actes de bienfaisance et aux œuvres sociales en faveur de la santé de la population à Madagascar.

En un an et demi, le couple a apporté sa contribution, entre autres, dans la réalisation de la campagne «Fav Polio», la promotion de la santé bucco-dentaire via la formation des dentistes malgaches, la santé oculaire par la dotation d’un matériel ophtalmologique ainsi que la formation des paramédicaux. Ce qui lui a valu la remise de ce certificat de reconnaissance par le ministère de la Santé.

