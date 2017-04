Basket – Smatch’in : l’équipe nationale U16 en lice

Les organisateurs du tournoi de basketball Smatch’in inter-instituts supérieurs mettent les petits plats dans les grands, à l’occasion de la 6e édition prévue se dérouler au palais des Sports de Mahamasina du 22 au 30 avril. En vue de sa participation au prochain Afrobasket U16 à Maurice, l’équipe nationale sera de la partie.

Election Miss Smatch’in 2017, concours de dunk et de tir à trois points, dance contest, des équipes taille- patron, E-sport… Tous les ingrédients sont réunis pour la 6e édition de Smatch’in. Ce sera également l’occasion pour les férus de la balle orange malgache de voir les représentants à l’Afrobasket U16 à l’œuvre. Cette année, des instituts supérieurs dont la Faculté des sciences, Escame (ndlr, revenant) ou l’Iestime, ont rejoint le rang des challengers.

«Toujours organisé conjointement avec la Fiba zone 7 et la Fédération malgache (FMBB), le tournoi Smatch’in sera disputé suivant les règlements de la Fiba. Cette année, à la demande de la FMBB qui est en pleine préparation de l’Afrobasket U16 à Maurice en mai, l’équipe nationale U16 se frottera aux autres participants», a expliqué Kévin Ntsay, lors d’une rencontre avec la presse, hier, à Mahamasina. Ce sera donc un test grandeur nature pour les jeunes basketteurs malgaches qui auront comme mission de ramener le titre continental au bercail face à des adversaires qui ne sont pas des moindres.

On aura un tableau de 20 équipes chez les hommes et 12 chez les dames. Le nombre de licenciés (ndlr, des étudiants de l’établissement) est limité à trois joueurs par institut pour augmenter le niveau de la compétition et mettre tout le monde sur le même pied d’égalité. Il est temps donc pour Esca, Degs, Escame et Inscae de remettre leur titre en jeu pendant cette version 2017 qui verra encore la présence des fidèles sponsors comme Star ou encore Ucodis.

Rojo N.