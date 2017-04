Us et coutumes : provisoire de longue durée, signe de faiblesse

La Région n’a jamais été, pourtant 22 existent et vivent de fausseté. Elles traversent les régimes qui, insultant ainsi la décentralisation, se targuent faire de celle-ci un point d’appui cardinal du développement. Les dirigeants des 3ième et 4ième en passant par ceux de la Transition (qui n’ont eu d’idée qu’à durer en pérennisant les tares), n’ont jamais manifesté velléité à remédier à cette «incorrection» aussi trompeuse que budgétivore. Tous ont souffert et souffrent d’un budget à l’étiage, impropre à un bon fonctionnement de l’Etat, mais aussi apte à assurer aux hauts dignitaires l’indignité de vivre sur grand pied, que suffisant pour entretenir les vices recelant une potentialité de contribuer au maintien au pouvoir. On ne s’ampute pas d’une incongruité estimée à tort gage de longévité.