RCA : appui aux enfants souffrant d’hydrocéphalie

La promotion de la santé, surtout celle des enfants, constitue une priorité pour le Rotary club Antananarivo Anosy (RCA). En ce mois d’avril, Mois de la santé de la mère et de l’enfant, ce club rotarien compte mener une grande action sanitaire, notamment au profit des enfants atteints d’hydrocéphalie. Suite à sa demande de partenariat, l’association Pneumo-Aide, qui travaille à Madagascar depuis 2008, apporte son appui à cette intervention en mettant à disposition de ce club des valves de dérivation, lesquelles seront offertes gracieusement aux enfants bénéficiaires de ce projet. La pose de ces valves, qui se fera prochainement dans un centre hospitalier de la capitale, impliquera des spécialistes malgaches.

Le RCA prendra en charge tous les frais afférents à l’hospitalisation, aux examens médicaux préopératoires, incluant le scanner et l’achat des médicaments nécessaires avant, pendant et après l’intervention chirurgicale. A cet égard, le Club organise une soirée de levée de fonds, en partenariat avec Baolai et l’Association Pneumo-Aide, ce vendredi 21 avril, au CemesSoanierana. «La participation à cette levée de fonds permettra de réduire la morbidité pédiatrique, la mortalité et la stigmatisation due à l’hydrocéphalie, tout en allégeant les charges des parents des enfants malades», a souligné la présidente du RCA, Donatella Rakotonavahy.

Une telle action n’est ni la première ni la dernière intervention sanitaire menée par ce club rotarien. Entre autres, le RCA a mené des interventions chirurgicales au bénéfice des enfants de familles nécessiteuses atteints d’hernie inguinale. Notons que l’hydrocéphalie ne se guérit pas mais son traitement peut amener un soulagement à long terme chez les patients.

Fahranarison