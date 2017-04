Pétanque : Madagascar rate le coche

Le championnat du monde doublettes et tête-à-tête hommes et dames a pris fin dimanche dernier à Gand, Belgique. Et les efforts des boulistes malgaches ont fait chou blanc si l’on se réfère au dernier bilan de ce plateau relevé qui a vu la participation de la crème de la discipline. Aucun des porte-fanions malgaches n’a pu franchir le cap des quarts de finale. Et ce, dans toutes les catégories.

En mixte, Jean et Tatie ont été éliminés au 4e tour avec deux victoires à leur compteur. En doubles hommes, Jean et Ram’s ont trébuché en huitièmes de finale face aux boulistes thaïlandais, Thanakorn Sangkaew et Sarawut Sriboonpeng sur le score sans appel de 13 à 5. Ces derniers ont été ensuite battus par le duo français, Henri Lacroix-Philippe Suchaud qui a remporté la finale par 13 à 10. Chez les dames, Tatie et Fafah ont été battues à plate couture par les boulistes espagnoles sur le score sans appel de 13 à 1.

Rojo N.