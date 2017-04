Pâques à Antsirabe : entre festivité et découverte, le THB Tour a toujours la cote

Un vif succès. C’est ce qui résume la 12e édition du THB Tour qui s’est tenue à Antsirabe, sur la Place de l’Indépendance, du 15 au 17 avril dernier. Entre détente, festivité et découverte, cet événement culturel d’envergure n’a rien perdu de son influence ni de son aura dans la ville thermale.

Antsirabe s’enflamme, à la manière de THB Tour

Sans conteste, la ville d’Eaux est la capitale de Pâques. Durant trois jours, les festivités ont battu leur plein. Comme à l’accoutumée, la grande caravane a investi les rues de la ville d’Eaux, traçant sa route de l’usine Brasseries Star jusqu’à la gare. La caravane, avec ses annonces, sa sonorisation, ses haut-parleurs, ainsi que les vingtaines de cyclopousses et de voitures multicolores remplis de pom-pom girls, ont été accueillies par une foule immense, massée sur les trottoirs de l’avenue. L’après-midi a été consacrée au concours de danse et à l’animation avec le duo humoristique Fou Hehy.

Les artistes se sont surpassés

Attendu de pied ferme par le public, le show a commencé avec Arnaah qui a ouvert le bal, vers 19 heures 30, avec un répertoire étendu où se sont succédé ses meilleurs titres comme «Ngoma ngoma», «Fa tara», «Henoy za» et notamment l’incontournable «Magneva».

La «Beyoncé» malgache et sa bande ont fait sensation, sans trop chercher à faire participer le public mais plutôt à le convaincre. Objectif réussi pour le groupe vu les longues salves d’applaudissements pour accompagner sa sortie de la scène. «Il faut reconnaître que notre tâche ne sera pas de tout repos, notamment tout au long de ce week-end pascal, mais nous avons un timing bien géré», confie-t-elle en marge de sa prestation.

La prestation de Big MJ a, par contre, été plus animée. Les paroles de «No limit», «Machiro», «Halako» ou encore «Mikisaha» ont été instantanément captées et partagées par la foule présente. Les flammes des briquets dansaient au bout des bras de ses inconditionnels lors de ce concert tandis qu’une profusion d’écrans ont illuminé et remplacé les flammes des briquets sur l’avenue.

La nouvelle génération à l’honneur

L’après-midi du dimanche, ce fut une ambiance jeune avec Pit Leo et Mr Sayda représentant la nouvelle scène malgache avec des paroles percutantes reprises par le public. Dans la soirée, Nina’s accompagnée de ses danseurs a mis une ambiance tout particulièrement tropicale avec une vraie mise en scène. Lundi, place au roi du batrelaky, avec Lôla sur scène.

Les noctambules ont été gâtés. DJ Nicky et DJ Sniper ont transformé l’avenue de l’Indépendance en dancefloor géant chaque soir après les spectacles. Comme annoncé, Dame pluie a été rendez-vous en début de soirée mais l’engouement et la passion du public semblaient sans limite.

Lauréats du concours de chorégraphie :

– 1er : Ultimate 110

– 2e : Sang’art

Lauréats du concours de Cover :

– 1er : Kiady et Jojo

– 2e : Andry et Manda

Rassembler dans la bonne humeur et la convivialité

Qui dit festivités pascales à Antsirabe dit THB Tour. C’est devenu une tradition immuable pour la capitale du Vakinankaratra d’accueillir cet événement culturel d’envergure. Au-delà d’un simple slogan, «Soa ny fiarahantsika» s’est concrétisé au fil des éditions du THB Tour, qui s’est fixé comme mission principale de rassembler les Malgaches dans la bonne humeur et la convivialité. Ce qui a d’ailleurs valu à la ville d’Eaux le sobriquet de «Bira», qui se traduit par «Beer» en d’autres termes.

A l’instar d’Orange et de Canal +, une bonne poignée de partenaires ont grossi le rang de THB Tour cette année dans l’optique d’améliorer l’organisation, au plus grand bonheur des Antsirabéens. Chacun a trouvé son compte d’autant qu’un «Espace Famille» a été aménagé sur l’avenue de la gare, outre l’habituel «Espace THB Tour».

Au fil de ses éditions, THB Tour a toujours su répondre aux attentes des spectateurs en proposant une affiche truculente. «Concernant le critère de sélection des artistes, nous avons effectué un sondage auprès de la population locale 6 mois avant l’événement en question. C’est ce qui a permis de réaliser cette affiche», a fait savoir Setra Ramanankoraisina, responsable évènements et sponsoring du groupe Star.

ACTION CITOYENNE : le groupe Star soutient le CHRR à Antsirabe

Le groupe Star n’a de cesse d’œuvrer dans le social et notamment en matière de santé. Dans ce dessein, le Centre hospitalier de référence régionale (CHRR) d’Antsirabe a reçu un don en médicaments et équipements médicaux, samedi dernier. Ces donations d’une valeur de 1.568.000 ariary vont contribuer au renflouement du stock de produits pharmaceutiques de l’hôpital.

En fait, suite à la requête formulée par les responsables de la maternité, le groupe Star a répondu généreusement à la demande à travers des médicaments et équipements médicaux comprenant 600 plaquettes d’amoxicilline, 40 plaquettes de métronidazole comprimés Winthrop, 297 plaquettes de métronidazole, 600 plaquettes de fer sulfate, 2 tensiomètres poignets électroniques et 10 thermomètres médicaux à mercure.

«Le groupe Star a conscience de ce devoir envers ses concitoyens, face au contexte social actuel. Contribuer, même modestement, à l’amélioration des conditions de vie des plus démunis est pour nous une bonne manière de témoigner la reconnaissance et notre confiance que nous portent chaque jour nos consommateurs malgaches», confie José Andriamboavonjy, directeur d’agence du Groupe Star à Antsirabe.

La santé de la mère et de l’enfant compte parmi les domaines dans lequel le groupe investit sans relâche. Outres ces médicaments et ce matériel médical, il a également fait don de kits bébé aux nouveaux- nés présents ce jour-là. «Ces dons arrivent à point nommé. Cette action de solidarité et d’humanisme permettra surtout de sauver encore plus de vies, en l’occurrence celle des jeunes mamans et des nouveaux- nés de la maternité de l’hôpital», s’est réjouie Anja Harisoaniaina, chef de service maternité au CHRR Antsirabe.

Page réalisée par Joachin Michaël / Photos fournies par THB Tour