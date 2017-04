Infrastructures routières : La route reliant les communes de Marolambo et Mahanoro, dans la région Atsinanana, est de nouveau accessible après les éboulements survenus sur cette portion à la suite du passage du cyclone Enawo. L’approvisionnement en carburant à Marolambo a donc repris, d’où le retour à la normale des prix. Toutefois, cette route de 130 km est encore en très mauvais état et il faut notamment plus de quatre heures pour atteindre la commune rurale de Marolambo.