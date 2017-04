Foot – coupe de la CAF : CRD Libolo passe, Cnaps Sport trépasse

La campagne africaine s’est achevée samedi dernier à l’Estadio do Calulo, Angola. Les Caissiers ont emprunté la voie de sortie de la Coupe de la Confédération (Caf) après le deuxième match nul face à CRD Libolo (0-0). Les Angolais se qualifient en phase de groupe grâce au but marqué à l’extérieur (1-1).

Les éléments de Patrick Randriambololona ont beau rêver en grand mais le sort en a décidé autrement. Accrochés par leurs adversaires à domicile (un but partout), soit au complexe de la Cnaps à Vontovorona, les Caissiers de l’Itasy n’ont pas fait le poids face à CRD Libolo Angola. Ces derniers n’ont donné aucune chance aux protégés de Patrick Randriambololona dit Tipeh de mettre en œuvre le schéma idéal pour prendre le dessus sur les Angolais prêts à tout pour garder l’avantage obtenu au match aller (1-1).

Un but marqué à l’extérieur est synonyme de qualification pour la phase de groupe de la Coupe de la Caf. Cependant, les Caissiers de l’Itasy n’ont pas démérité et ont largement gagné en expérience par rapport aux autres clubs de la Grande île. Le résultat des deux matchs n’était pas suffisant avec le second match qui s’est soldé sur un score nul et vierge.

Njiva et Niasexe ont beau lancer de lourdes offensives mais CRD Libolo s’est montré inébralanble, défensivement, tout en bénéficiant de la qualité d’un gardien de but qui a été toutefois très décisif sur sa ligne. Les buteurs comme Francis Rafaralahy et Njiva Rakotoharimalala ont gôuté à la sauce.

CRD Libolo ne s’est pas contenté de mettre en place une défense solide. Le club angolais a répondu coup pour coup aux attaques des Malgaches avec des contre-offensives qui ont donné du fil à retordre aux défenseurs malgaches. La Cnaps Sport sera encore sur les fronts lors de la Coupe des clubs champions de l’océan Indien (CCCOI) pour ce qui est de la saison 2017.

Rojo N.